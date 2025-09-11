Обстріл Польщі 10 вересня - Зеленський пояснив мотиви Кремля щодо атаки

Володимир Зеленський та Александр Стубб. Фото: кадр з відео

У середу, 10 вересня, російські війська порушили повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо це потрібно Кремлю.

Про це він повідомив під час брифінгу з лідером Фінляндії Александром Стуббом у Києві у четвер, 11 вересня.

Атака РФ на Польщу

Український лідер заявив, що атака Росії на Польщу могла бути пов’язана із прагненням Кремля перешкодити Україні отримати від партнерів нові системи протиповітряної оборони перед зимовим сезоном.

Варто зазначити, що до цього Володимир Зеленський розповів, яку допомогу запропонував Польщі для того, щоб ефективно боротися з російськими "Шахедами".

Український лідер заявив, що Patriot варто використовувати для ліквідації балістичних ракет, а залучення настільки дорогих боєприпасів у боротьбі з ударними БпЛА є неефективним.

"Росіяни змінюють дрони кожні 2-3 місяці, і ми змінюємо в такий же термін боротьбу з дронами. Вони змінюють двигуни, ми змінюємо інтерцептори. Вони змінюють кількість — ми змінюємо РЕБ. Якщо вони їх обходять — ми будуємо 3-4 лінії РЕБ. Це велика різниця, тому що ми її вже не усвідомлюємо, бо в стані війни", — наголосив президент.

Нагадаємо, що у Польщі під час обстеження території було виявлено уламки ракети.

До цього український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що Польща була під атакою близько 20 російських безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що збити вдалося чотири дрони РФ.