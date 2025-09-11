Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина готова делиться с Польшей практикой построения ПВО

Украина готова делиться с Польшей практикой построения ПВО

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:57
Украина готова помочь Польше в создании системы ПВО — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова консультировать Польшу и делиться практикой построения комплексной системы противовоздушной обороны. По его словам, в Украине работает мультисистема для сбивания дронов.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:

Построение комплексной системы ПВО

"Мы предложили нашу помощь, поскольку Patriot Польше в борьбе с "шахедами" не помогут и никому не помогут. Это чисто оружие против баллистических ракет в первую очередь", — отметил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что ракеты для Patriot стоят по 2-3 миллиона долларов, а один российский дрон типа Shahed до 100 тысяч.

"Когда у нас бьют 500-800 "шахедов" в день, понятно, что Patriot не против дронов", — отметил Зеленский.

По его словам, необходима мультисистема, когда одновременно работает ПВО, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, вертолеты и авиация, поскольку только так можно бороться с массированными атаками.

Кроме того, глава государства обратил на то, что США производят лишь по 50-60 ракет к Patriot в месяц, тогда как российские оккупанты могут запускать около 800 дронов ежедневно.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина предложила Европе создавать дроны-перехватчики.

Кроме того, глава государства объяснил, что атака РФ на Польшу может быть связана с попытками помешать Украине получить новые системы ПВО накануне зимы.

Владимир Зеленский Польша Украина ПВО дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации