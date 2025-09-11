Украина готова помочь Польше в создании системы ПВО — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова консультировать Польшу и делиться практикой построения комплексной системы противовоздушной обороны. По его словам, в Украине работает мультисистема для сбивания дронов.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Построение комплексной системы ПВО

"Мы предложили нашу помощь, поскольку Patriot Польше в борьбе с "шахедами" не помогут и никому не помогут. Это чисто оружие против баллистических ракет в первую очередь", — отметил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что ракеты для Patriot стоят по 2-3 миллиона долларов, а один российский дрон типа Shahed до 100 тысяч.

"Когда у нас бьют 500-800 "шахедов" в день, понятно, что Patriot не против дронов", — отметил Зеленский.

По его словам, необходима мультисистема, когда одновременно работает ПВО, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, вертолеты и авиация, поскольку только так можно бороться с массированными атаками.

Кроме того, глава государства обратил на то, что США производят лишь по 50-60 ракет к Patriot в месяц, тогда как российские оккупанты могут запускать около 800 дронов ежедневно.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина предложила Европе создавать дроны-перехватчики.

Кроме того, глава государства объяснил, что атака РФ на Польшу может быть связана с попытками помешать Украине получить новые системы ПВО накануне зимы.