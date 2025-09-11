Украина предлагает Европе производить дроны-перехватчики

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.

Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Украинский лидер объяснил, что к совместному производству дронов-перехватчиков необходимо подходить максимально оперативно и без бюрократических процедур.

"Мы открыты к этому сотрудничеству. Никто в мире не имеет столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава государства обсудил со Стуббом нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября.

Кроме того, Зеленский объяснил, мотивы России нападения на Польшу. По его словам, атака может быть связана со стремлением Кремля помешать Украине получить новые системы ПВО.