Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна пропонує Європі виробляти дрони-перехоплювачі

Україна пропонує Європі виробляти дрони-перехоплювачі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:23
Україна пропонує Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.

Про це український лідер розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Реклама
Читайте також:

Дрони-перехоплювачі

Український лідер пояснив, що до спільного виробництва дронів-перехоплювачів необхідно підходити максимально оперативно та без бюрократичних процедур.

"Ми відкриті до цієї співпраці. Ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави обговорив зі Стуббом порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у ніч проти 10 вересня.

Крім того, Зеленський пояснив мотиви нападу Росії на Польщу. За його словами, атака може бути повʼязана із прагненням Кремля перешкодити Україні отримати нові системи ППО.

Володимир Зеленський безпілотники Україна Європа дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації