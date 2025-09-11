Україна пропонує Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Україна пропонує Європі виробляти дрони-перехоплювачі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.
Про це український лідер розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.
Дрони-перехоплювачі
Український лідер пояснив, що до спільного виробництва дронів-перехоплювачів необхідно підходити максимально оперативно та без бюрократичних процедур.
"Ми відкриті до цієї співпраці. Ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, глава держави обговорив зі Стуббом порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у ніч проти 10 вересня.
Крім того, Зеленський пояснив мотиви нападу Росії на Польщу. За його словами, атака може бути повʼязана із прагненням Кремля перешкодити Україні отримати нові системи ППО.
Читайте Новини.LIVE!