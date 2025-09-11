Україна пропонує Європі спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.

Про це український лідер розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Дрони-перехоплювачі

Український лідер пояснив, що до спільного виробництва дронів-перехоплювачів необхідно підходити максимально оперативно та без бюрократичних процедур.

"Ми відкриті до цієї співпраці. Ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави обговорив зі Стуббом порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у ніч проти 10 вересня.

Крім того, Зеленський пояснив мотиви нападу Росії на Польщу. За його словами, атака може бути повʼязана із прагненням Кремля перешкодити Україні отримати нові системи ППО.