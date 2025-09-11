Відео
Головна Новини дня Україна готова ділитися з Польщею практикою побудови ППО

Україна готова ділитися з Польщею практикою побудови ППО

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:57
Україна готова допомогти Польщі у створенні системи ППО — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна готова консультувати Польщу та ділитися практикою побудови комплексної системи протиповітряної оборони. За його словами, в Україні працює мультисистема для збиття дронів.

Про це глава держави розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Читайте також:

Побудова комплексної системи ППО

"Ми запропонували нашу допомогу, оскільки Patriot Польщі в боротьбі з "шахедами" не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет передусім", — зазначив Зеленський.

Український лідер пояснив, що ракети для Patriot коштують по 2-3 мільйони доларів, а один російський дрон типу Shahed до 100 тисяч. 

"Коли у нас бʼють 500-800 "шахедів" на день, зрозуміло, що Patriot не проти дронів", — зауважив Зеленський.

За його словами, необхідна мультисистема, коли одночасно працює ППО, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, вертольоти й авіація, оскільки лише так можна боротися з масованими атаками.

Крім того, глава держави звернув на те, що США виробляють лише по 50-60 ракет до Patriot на місяць, тоді як російські окупанти можуть запускати близько 800 дронів щодня.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Європі створювати дрони-перехоплювачі.

Крім того, глава держави пояснив, що атака РФ на Польщу може бути повʼязана зі спробами перешкодити Україні отримати нові системи ППО напередодні зими.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
