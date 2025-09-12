Российские дроны атаковали Польшу - найдены обломки 17 БпЛА

Российский дрон упал в Польше. Фото: Reuters

Польские службы обнаружили остатки еще одного российского дрона. В общем уже удалось обнаружить 17 БпЛА, которые в ночь на 10 сентября вторглись в воздушное пространство страны

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на данные местных органов.

Новые обломки нашли в селе Пшимярки Белгорайского уезда Люблинского воеводства.

Ранее остатки беспилотников были зафиксированы в ряде регионов страны:

Люблинское воеводство: Чоснувка, Чесники, Вирки, Кшивоверба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоче-Колония, Выгалев, Бычавка Тшеча;

Лодзинское воеводство: Мнишек;

Варминско-Мазурское воеводство: Олесно;

Мазовецкое воеводство: между Рабянами и Северином, в Новом Городе над Пилицей;

Свентокшиское воеводство: Чижев, Соботка, Смыков.

По предварительным данным, вторжение беспилотников не привело к жертвам среди населения, однако правительство Польши подчеркивает, что рассматривает эти инциденты как серьезное нарушение безопасности и требует решительной международной реакции.

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов залетели на территорию Польши. Вследствие этого был поврежден жилой дом и автомобиль в одном из населенных пунктов.

Кроме того, в Польше также зафиксировали падение обломков российской ракеты.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания Совета безопасности заявил, что ответственность за дроновую атаку должна нести только Россия, а не Украина.