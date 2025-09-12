Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше нашли обломки еще одного российского дрона

В Польше нашли обломки еще одного российского дрона

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:30
Российские дроны атаковали Польшу - найдены обломки 17 БпЛА
Российский дрон упал в Польше. Фото: Reuters

Польские службы обнаружили остатки еще одного российского дрона. В общем уже удалось обнаружить 17 БпЛА, которые в ночь на 10 сентября вторглись в воздушное пространство страны

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на данные местных органов.

Реклама
Читайте также:

В Польше нашли обломки 17-го дрона из РФ

Новые обломки нашли в селе Пшимярки Белгорайского уезда Люблинского воеводства.

Ранее остатки беспилотников были зафиксированы в ряде регионов страны:

  • Люблинское воеводство: Чоснувка, Чесники, Вирки, Кшивоверба-Колония, Вогинь, Великий Лан, Заблоче-Колония, Выгалев, Бычавка Тшеча;
  • Лодзинское воеводство: Мнишек;
  • Варминско-Мазурское воеводство: Олесно;
  • Мазовецкое воеводство: между Рабянами и Северином, в Новом Городе над Пилицей;
  • Свентокшиское воеводство: Чижев, Соботка, Смыков.

По предварительным данным, вторжение беспилотников не привело к жертвам среди населения, однако правительство Польши подчеркивает, что рассматривает эти инциденты как серьезное нарушение безопасности и требует решительной международной реакции.

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов залетели на территорию Польши. Вследствие этого был поврежден жилой дом и автомобиль в одном из населенных пунктов.

Кроме того, в Польше также зафиксировали падение обломков российской ракеты.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания Совета безопасности заявил, что ответственность за дроновую атаку должна нести только Россия, а не Украина.

Польша дроны атака БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации