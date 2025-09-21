Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО взялося захищати Польщу від атак РФ — яким способом

НАТО взялося захищати Польщу від атак РФ — яким способом

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 16:07
Британія відправила свої винищувачі Typhoon захищати Польщу від атак РФ
Винищувачі Eurofighter Typhoon. Фото:

Британські винищувачі Eurofighter Typhoon почали патрулювання неба над Польщею. Це відбувається в рамках місії НАТО з оборони повітряного простору після недавніх атак зі сторони Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Британські літаки Typhoon захищають Польщу — що відомо

Зокрема, у п’ятницю, 19 вересня, ввечері два винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії вилетіли з військової бази на сході Англії. Вони патрулювали польське небо, щоб відбити можливі загрози з боку Росії, включно з БпЛА. Обидва літаки успішно повернулися до Великої Британії рано вранці суботи, 20 вересня.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі назвав цю операцію "чітким сигналом для Москви".

Британський уряд також наголосив, що місія стала відповіддю на "найсуттєвіше порушення" повітряного простору НАТО з боку президента Росії Володимира Путіна з початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Водночас держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що це була навмисна атак.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна, Польща та Румунія мають ухвалити спільне рішення стосовно збиття російських дронів. Тобто Україна збиватиме дрони, які летять на Польщу та Румунію. А Польща та Румунія збиватимуть БпЛА, які летять на західну частину України.

Польща НАТО літак Велика Британія винищувач війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації