Британія відправила свої винищувачі Typhoon захищати Польщу від атак РФ

Британські винищувачі Eurofighter Typhoon почали патрулювання неба над Польщею. Це відбувається в рамках місії НАТО з оборони повітряного простору після недавніх атак зі сторони Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Британські літаки Typhoon захищають Польщу — що відомо

Зокрема, у п’ятницю, 19 вересня, ввечері два винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії вилетіли з військової бази на сході Англії. Вони патрулювали польське небо, щоб відбити можливі загрози з боку Росії, включно з БпЛА. Обидва літаки успішно повернулися до Великої Британії рано вранці суботи, 20 вересня.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі назвав цю операцію "чітким сигналом для Москви".

Британський уряд також наголосив, що місія стала відповіддю на "найсуттєвіше порушення" повітряного простору НАТО з боку президента Росії Володимира Путіна з початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Водночас держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що це була навмисна атак.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна, Польща та Румунія мають ухвалити спільне рішення стосовно збиття російських дронів. Тобто Україна збиватиме дрони, які летять на Польщу та Румунію. А Польща та Румунія збиватимуть БпЛА, які летять на західну частину України.