Заседание НАТО 23 сентября — какая тема собрания

Заседание НАТО.

Эстония собирает заседание Североатлантического совета НАТО после того, как российские самолеты нарушили ее воздушное пространство. Ожидается, что встреча состоится завтра, 23 сентября.

Об этом сообщает ERR в понедельник, 22 сентября.

"Послы 32 стран НАТО соберутся в Брюсселе завтра, 23 сентября, по просьбе Эстонии в рамках статьи 4 устава Альянса. Она предусматривает консультации между союзниками в случае возникновения угрозы одному из его членов", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что инцидент с нарушением российскими МиГ-31К воздушного пространства его страны, является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на проверку устойчивости Европы и НАТО. Он напомнил, что Россия недавно также нарушала воздушное пространство Польши и Румынии.

"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", — добавил Тсахкна.

Напомним, сегодня по этому поводу по просьбе Эстонии состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН.

РФ нарушила воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты МиГ-31 находились в небе Эстонии 12 минут. Для их перехвата поднимали итальянские F-35.