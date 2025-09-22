Видео
Эстония созывает заседание НАТО — что обсудят

Эстония созывает заседание НАТО — что обсудят

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:09
Заседание НАТО 23 сентября — какая тема собрания
Заседание НАТО. Фото: пресс-служба НАТО

Эстония собирает заседание Североатлантического совета НАТО после того, как российские самолеты нарушили ее воздушное пространство. Ожидается, что встреча состоится завтра, 23 сентября.

Об этом сообщает ERR в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Заявление МИД Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

"Послы 32 стран НАТО соберутся в Брюсселе завтра, 23 сентября, по просьбе Эстонии в рамках статьи 4 устава Альянса. Она предусматривает консультации между союзниками в случае возникновения угрозы одному из его членов", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что инцидент с нарушением российскими МиГ-31К воздушного пространства его страны, является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на проверку устойчивости Европы и НАТО. Он напомнил, что Россия недавно также нарушала воздушное пространство Польши и Румынии.

"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", — добавил Тсахкна.

Напомним, сегодня по этому поводу по просьбе Эстонии состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН.

РФ нарушила воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты МиГ-31 находились в небе Эстонии 12 минут. Для их перехвата поднимали итальянские F-35.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
