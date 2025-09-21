Видео
Главная Новости дня Залет самолетов РФ в Эстонию — почему Трамп пока не ответил

Залет самолетов РФ в Эстонию — почему Трамп пока не ответил

Дата публикации 21 сентября 2025 11:33
Залет самолетов РФ в Эстонию — Трампу до сих пор не доложили об инциденте
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп до сих пор не ответил на нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31. Ему не доложили об инциденте.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам.

Читайте также:

Залет российских МиГ-31 в Эстонию

Репортер спросил у Трампа, каким будет его ответ на нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Американский президент заявил, что он еще не проинформирован об инциденте.

"Мне еще не доложили об этом", — отметил Трамп.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября три российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии. Речь идет об истребителях МиГ-31. На территории страны они пробыли более десяти минут.

Впоследствии инцидент прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, действия России являются недопустимыми.

А премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что страна начинает консультации согласно четвертой статье НАТО.

Трамп подчеркнул, что ему это не нравится. По его словам, инцидент может стать большой проблемой.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что РФ пытается оценить возможности и реакцию НАТО.

США Эстония Дональд Трамп самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
