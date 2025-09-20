РФ нарушила воздушное пространство Эстонии — в ISW объяснили мотив Кремля

Самолеты МиГ-31. Фото: росСМИ

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Они пробыли над Финским заливом около 12 минут.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Нарушение воздушного пространства Эстонии

В Генштабе Эстонии отметили, что российские самолеты не имели опубликованных планов полетов. Кроме того, были отключены транспондеры, что препятствовало двусторонней связи.

Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе заявил, что в рамках операции "Восточный страж" с эстонской базы были подняты итальянские истребители F-35. Кроме того, свои самолеты подняли также Швеция и Финляндия.

Вторжение России в воздушное пространство Эстонии. Фото: ISW

А представитель Армии обороны Эстонии майор Таави Каротамм рассказал, что МиГ-31 пролетели параллельно эстонской границе с востока на запад и вошли в пространство Эстонии. По его словам, истребители финских ВВС и итальянские F-35 сопровождали российские самолеты до Калининградской области.

В то же время глава МИД Эстонии Магус Цахкна подчеркнул, что это уже четвертый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство Эстонии в этом году.

Премьер Кристен Михал отметила, что страна начала консультации по четвертой статье НАТО. Речь идет о встрече для консультаций по любому вопросу, в котором территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой стороны находится под угрозой.

Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что НАТО быстро и решительно отреагировало на вторжение России.

Что говорят в ISW

"ISW продолжает оценивать, что Россия намеренно пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения в надежде применить полученный опыт к возможным будущим конфликтам против альянса НАТО", — говорится в отчете.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Страна вызвала временного поверенного в делах РФ в Таллинне.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередное нарушение воздушного пространства Эстонии.

А правительство Эстонии начало консультации по применению четвертой статьи НАТО.

Кроме того, на инцидент отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что "ему это не нравится".