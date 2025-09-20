Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
В ISW объяснили, зачем РФ нарушила воздушное пространство Эстонии

В ISW объяснили, зачем РФ нарушила воздушное пространство Эстонии

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:59
РФ нарушила воздушное пространство Эстонии — в ISW объяснили мотив Кремля
Самолеты МиГ-31. Фото: росСМИ

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Они пробыли над Финским заливом около 12 минут.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Нарушение воздушного пространства Эстонии

В Генштабе Эстонии отметили, что российские самолеты не имели опубликованных планов полетов. Кроме того, были отключены транспондеры, что препятствовало двусторонней связи.

Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе заявил, что в рамках операции "Восточный страж" с эстонской базы были подняты итальянские истребители F-35. Кроме того, свои самолеты подняли также Швеция и Финляндия.

Росія порушила повітряний простір Естонії
Вторжение России в воздушное пространство Эстонии. Фото: ISW

А представитель Армии обороны Эстонии майор Таави Каротамм рассказал, что МиГ-31 пролетели параллельно эстонской границе с востока на запад и вошли в пространство Эстонии. По его словам, истребители финских ВВС и итальянские F-35 сопровождали российские самолеты до Калининградской области.

В то же время глава МИД Эстонии Магус Цахкна подчеркнул, что это уже четвертый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство Эстонии в этом году.

Премьер Кристен Михал отметила, что страна начала консультации по четвертой статье НАТО. Речь идет о встрече для консультаций по любому вопросу, в котором территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой стороны находится под угрозой.

Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что НАТО быстро и решительно отреагировало на вторжение России.

Что говорят в ISW

"ISW продолжает оценивать, что Россия намеренно пытается оценить возможности и реакцию НАТО на различные воздушные вторжения в надежде применить полученный опыт к возможным будущим конфликтам против альянса НАТО", — говорится в отчете.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Страна вызвала временного поверенного в делах РФ в Таллинне.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередное нарушение воздушного пространства Эстонии.

А правительство Эстонии начало консультации по применению четвертой статьи НАТО.

Кроме того, на инцидент отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, что "ему это не нравится".

НАТО Эстония ISW самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
