Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства - что известно

Правительство Эстонии начинает консультации согласно статье 4 НАТО. Это произошло после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал в соцсети Х.

Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства

Премьер назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".

"Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4", — добавил Михал.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.

После этого украинский президент Владимир Зеленский высказался о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.