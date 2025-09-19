Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства - что известно

Эстония начинает консультации по статье 4 НАТО из-за самолетов РФ
Правительство Эстонии начинает консультации согласно статье 4 НАТО. Это произошло после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.
Об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал в соцсети Х.
Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства
Премьер назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".
"Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4", — добавил Михал.
Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.
После этого украинский президент Владимир Зеленский высказался о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.
