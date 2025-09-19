Видео
Эстония начинает консультации по статье 4 НАТО из-за самолетов РФ

Эстония начинает консультации по статье 4 НАТО из-за самолетов РФ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 22:00
Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства - что известно
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото: росСМИ

Правительство Эстонии начинает консультации согласно статье 4 НАТО. Это произошло после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал в соцсети Х.

Читайте также:
Эстония начинает консультации по статье 4 НАТО из-за самолетов РФ - фото 1
Пост Кристена Михала. Фото: скриншот

Реакция Эстонии на нарушение воздушного пространства

Премьер назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".

"Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4", — добавил Михал.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Борта направлялись в сторону Таллина и находились в воздухе около 12 минут.

После этого украинский президент Владимир Зеленский высказался о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
