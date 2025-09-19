Реакція Естонії на порушення повітряного простору - що відомо

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: росЗМІ

Уряд Естонії розпочинає консультації згідно зі статтею 4 НАТО. Це сталося після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал у соцмережі Х.

Пост Крістена Міхала. Фото: скриншот

Реакція Естонії на порушення повітряного простору

Прем'єр назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".

"Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4", — додав Міхал.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли на територію Естонії. Борти прямували в бік Таллінну та перебували у повітрі близько 12 хвилин.

Після цього український президент Володимир Зеленський висловився про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.