Реакція Естонії на порушення повітряного простору - що відомо

Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО через літаки РФ
Уряд Естонії розпочинає консультації згідно зі статтею 4 НАТО. Це сталося після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал у соцмережі Х.
Реакція Естонії на порушення повітряного простору
Прем'єр назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".
"Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4", — додав Міхал.
Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли на територію Естонії. Борти прямували в бік Таллінну та перебували у повітрі близько 12 хвилин.
Після цього український президент Володимир Зеленський висловився про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.
