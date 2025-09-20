РФ порушила повітряний простір Естонії — в ISW пояснили мотив Кремля

Літаки МіГ-31. Фото: росЗМІ

Російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Вони пробули над Фінською затокою близько 12 хвилин.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Порушення повітряного простору Естонії

У Генштабі Естонії зазначили, що російські літаки не мали опублікованих планів польотів. Крім того, були вимкнені транспондери, що перешкоджало двосторонньому звʼязку.

Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі заявив, що в межах операції "Східний вартівник" з естонської бази були підняті італійські винищувачі F-35. Крім того, свої літаки підняли також Швеція та Фінляндія.

Вторгнення Росії в повітряний простір Естонії. Фото: ISW

А речник Армії оборони Естонії майор Тааві Каротамм розповів, що Міг-31 пролетіли паралельно естонському кордону зі сходу на захід та увійшли в простір Естонії. За його словами, винищувачі фінських ВПС та італійські F-35 супроводжували російські літаки до Калінінградської області.

Водночас глава МЗС Естонії Магус Цахкна наголосив, що це вже четвертий випадок, коли Росія порушує повітряний простір Естонії цього року.

Премʼєр Крістен Міхал зазначила, що країна почала консультації стосовно четвертої статті НАТО. Йдеться про зустріч для консультацій з будь-якого питання, в якому територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої сторони перебуває під загрозою.

Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що НАТО швидко та рішуче відреагувало на вторгнення Росії.

Що кажуть в ISW

"ISW продовжує оцінювати, що Росія навмисно намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення в надії застосувати отриманий досвід до можливих майбутніх конфліктів проти альянсу НАТО", — йдеться у звіті.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Країна викликала тимчасового повіреного у справах РФ у Таллінні.

Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на чергове порушення повітряного простору Естонії.

А уряд Естонії розпочав консультації стосовно застосування четвертої статті НАТО.

Крім того, на інцидент відреагував американський лідер Дональд Трамп. Він наголосив, що "йому це не подобається".