Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп отреагировал на вторжение российских МиГов в Эстонию

Трамп отреагировал на вторжение российских МиГов в Эстонию

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 23:08
Российские МиГ залетели в Эстонию - реакция Дональда Трампа — реакция Дональда Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вторжение российских истребителей на территорию Эстонии 19 сентября. Американский лидер заявил, что это может стать "большой проблемой".

Об этом президент США сказал во время брифинга в Белом доме.

Реклама
Читайте также:

Трамп высказался о российских МиГах над Эстонией

Американский лидер не доволен тем, что российские истребители нарушили границы одной из стран НАТО. Он пообещал разобраться в этом подробнее.

"Мне нужно это рассмотреть. Меня скоро проинформируют, поэтому я сообщу вам об этом. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается. Это может быть большой проблемой", — сказал Трамп.

Напомним, 19 сентября три российских самолета МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Истребители находились в воздухе около 12 минут и держали курс на Таллинн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Украинский лидер подчеркнул, что РФ намеренно провоцирует страны НАТО.

россия США НАТО Эстония Дональд Трамп
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации