Российские МиГ залетели в Эстонию - реакция Дональда Трампа — реакция Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вторжение российских истребителей на территорию Эстонии 19 сентября. Американский лидер заявил, что это может стать "большой проблемой".

Об этом президент США сказал во время брифинга в Белом доме.

Реклама

Читайте также:

Трамп высказался о российских МиГах над Эстонией

Американский лидер не доволен тем, что российские истребители нарушили границы одной из стран НАТО. Он пообещал разобраться в этом подробнее.

"Мне нужно это рассмотреть. Меня скоро проинформируют, поэтому я сообщу вам об этом. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое случается. Это может быть большой проблемой", — сказал Трамп.

Напомним, 19 сентября три российских самолета МиГ-31 залетели на территорию Эстонии. Истребители находились в воздухе около 12 минут и держали курс на Таллинн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Украинский лидер подчеркнул, что РФ намеренно провоцирует страны НАТО.