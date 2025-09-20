Російськи МіГ залетіли до Естонії — реакція Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських винищувачів на територію Естонії 19 вересня. Американський лідер заявив, що це може стати "великою проблемою".

Про це президент США сказав під час брифінгу у Білому домі.

Реклама

Читайте також:

Трамп висловився про російські МіГи над Естонією

Американський лідер не задоволений тим, що російські винищувачі порушили кордони однієї з країн НАТО. Він пообіцяв розібратися у цьому детальніше.

"Мені треба це розглянути. Мене скоро проінформують, тож я повідомлю вам про це. Мені це не до вподоби. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути великою проблемою", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 19 вересня три російські літаки Міг-31 залетіли на територію Естонії. Винищувачі перебували у повітрі близько 12 хвилин і тримали курс на Таллін.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент. Український лідер наголосив, що РФ навмисно провокує країни НАТО.