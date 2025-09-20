Російськи МіГ залетіли до Естонії — реакція Дональда Трампа

Трамп відреагував на вторгнення російських МіГів до Естонії
Президент США Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських винищувачів на територію Естонії 19 вересня. Американський лідер заявив, що це може стати "великою проблемою".
Про це президент США сказав під час брифінгу у Білому домі.
Трамп висловився про російські МіГи над Естонією
Американський лідер не задоволений тим, що російські винищувачі порушили кордони однієї з країн НАТО. Він пообіцяв розібратися у цьому детальніше.
"Мені треба це розглянути. Мене скоро проінформують, тож я повідомлю вам про це. Мені це не до вподоби. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути великою проблемою", — сказав Трамп.
Нагадаємо, 19 вересня три російські літаки Міг-31 залетіли на територію Естонії. Винищувачі перебували у повітрі близько 12 хвилин і тримали курс на Таллін.
Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент. Український лідер наголосив, що РФ навмисно провокує країни НАТО.
