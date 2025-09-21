Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заліт літаків РФ до Естонії — чому Трамп досі не відповів

Заліт літаків РФ до Естонії — чому Трамп досі не відповів

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 11:33
Заліт літаків РФ до Естонії — Трампу досі не доповіли про інцидент
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп досі не відповів на порушення повітряного простору Естонії російськими літаками Міг-31. Йому не доповіли про інцидент.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам.

Реклама
Читайте також:

Заліт російських МіГ-31 в Естонію

Репортер запитав в Трампа, якою буде його відповідь на порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Американський президент заявив, що він ще не поінформований про інцидент.

"Мені ще не доповіли про це", — зауважив Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня три російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Йдеться про винищувачі МіГ-31. На території країни вони пробули понад десять хвилин.

Згодом інцидент прокоментував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, дії Росії є неприпустимими.

А премʼєр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна починає консультації згідно із четвертою статтею НАТО.

Трамп наголосив, що йому це не подобається. За його словами, інцидент може стати великою проблемою.

Водночас аналітики Інститут вивчення війни вважають, що РФ намагається оцінити можливості та реакцію НАТО.

США Естонія Дональд Трамп літаки Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації