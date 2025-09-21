Заліт літаків РФ до Естонії — Трампу досі не доповіли про інцидент

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп досі не відповів на порушення повітряного простору Естонії російськими літаками Міг-31. Йому не доповіли про інцидент.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам.

Реклама

Читайте також:

Заліт російських МіГ-31 в Естонію

Репортер запитав в Трампа, якою буде його відповідь на порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Американський президент заявив, що він ще не поінформований про інцидент.

"Мені ще не доповіли про це", — зауважив Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня три російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Йдеться про винищувачі МіГ-31. На території країни вони пробули понад десять хвилин.

Згодом інцидент прокоментував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, дії Росії є неприпустимими.

А премʼєр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна починає консультації згідно із четвертою статтею НАТО.

Трамп наголосив, що йому це не подобається. За його словами, інцидент може стати великою проблемою.

Водночас аналітики Інститут вивчення війни вважають, що РФ намагається оцінити можливості та реакцію НАТО.