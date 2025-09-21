Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эстония впервые за 34 года созывает Совбез ООН — названа причина

Эстония впервые за 34 года созывает Совбез ООН — названа причина

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 19:05
МиГ-31К залетел в Эстонию 19 сентября - готовится заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН. Фото: Dreamstime

Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание из-за нарушения воздушной границы Эстонии истребителями России в прошлую пятницу. Встреча запланирована на понедельник, 22 сентября.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

Реклама
Читайте также:

Заявление МИД Эстонии относительно истребителей РФ

"22 сентября в 10:00 по нью-йоркскому времени Совет Безопасности Организации Объединенных Наций созывает экстренное заседание в ответ на дерзкое нарушение Россией воздушного пространства Эстонии в прошлую пятницу", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это впервые за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна официально просит о созыве экстренного заседания Совета Безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкни напомнил, что российские истребители на 12 минут вошли в воздушное пространство Эстонии, нарушив тем самым территориальную целостность страны и принцип Устава ООН, который запрещает угрозу или применение силы.

"Таким дерзким нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, имеющие ключевое значение для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы такие нарушения со стороны постоянного члена Совета Безопасности были обсуждены именно в этом органе", — подчеркнул министр.

Напомним, РФ нарушила воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Речь идет о самолетах МиГ-31 — тяжелые перехватчики, способные нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Аналитики ISW объяснили, почему РФ могла нарушить воздушное пространство Эстонии. Они считают, что это сделано намеренно.

Эстония ООН истребитель Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации