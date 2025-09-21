МиГ-31К залетел в Эстонию 19 сентября - готовится заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН. Фото: Dreamstime

Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание из-за нарушения воздушной границы Эстонии истребителями России в прошлую пятницу. Встреча запланирована на понедельник, 22 сентября.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

Заявление МИД Эстонии относительно истребителей РФ

"22 сентября в 10:00 по нью-йоркскому времени Совет Безопасности Организации Объединенных Наций созывает экстренное заседание в ответ на дерзкое нарушение Россией воздушного пространства Эстонии в прошлую пятницу", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это впервые за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна официально просит о созыве экстренного заседания Совета Безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкни напомнил, что российские истребители на 12 минут вошли в воздушное пространство Эстонии, нарушив тем самым территориальную целостность страны и принцип Устава ООН, который запрещает угрозу или применение силы.

"Таким дерзким нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, имеющие ключевое значение для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы такие нарушения со стороны постоянного члена Совета Безопасности были обсуждены именно в этом органе", — подчеркнул министр.

Напомним, РФ нарушила воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Речь идет о самолетах МиГ-31 — тяжелые перехватчики, способные нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Аналитики ISW объяснили, почему РФ могла нарушить воздушное пространство Эстонии. Они считают, что это сделано намеренно.