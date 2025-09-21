Відео
Естонія вперше за 34 роки скликає Радбез ООН — названо причину

Естонія вперше за 34 роки скликає Радбез ООН — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 19:05
Міг-31К залетів до Естонії 19 вересня - готується засідання Радбезу ООН
Засідання Радбезу ООН. Фото: Dreamstime

Рада Безпеки ООН збереться на позачергове засідання через порушення повітряного кордону Естонії винищувачами Росії минулої п’ятниці. Зустріч запланована на понеділок, 22 вересня.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії.

Читайте також:

Заява МЗС Естонії щодо винищувачів РФ

"22 вересня о 10:00 за нью-йоркським часом Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці", — йдеться у заяві.

Зазначається, що це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкни нагадав, що російські винищувачі на 12 хвилин увійшли в повітряний простір Естонії, порушивши тим самим територіальну цілісність країни і принцип Статуту ООН, який забороняє погрозу або застосування сили.

"Таким зухвалим порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, що мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб такі порушення з боку постійного члена Ради Безпеки були обговорені саме у цьому органі", — наголосив міністр.

Нагадаємо, РФ порушила повітряний простір Естонії 19 вересня. Мова йде про літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". 

Аналітики ISW пояснили, чому РФ могла порушити повітряний простір Естонії. Вони вважають, що це зроблено навмисно.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
