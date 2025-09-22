Засідання НАТО 23 вересня — яка тема зібрання

Засідання НАТО. Фото: пресслужба НАТО

Естонія збирає засідання Північноатлантичної ради НАТО після того, як російські літаки порушили її повітряний простір. Очікується, що зустріч відбудеться завтра, 23 вересня.

Про це повідомляє ERR у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Заява МЗС Естонії щодо порушення її повітряного простору

"Посли 32 країн НАТО зберуться в Брюсселі завтра, 23 вересня, на прохання Естонії в рамках статті 4 статуту Альянсу. Вона передбачає консультації між союзниками в разі виникнення загрози одному з його членів", — йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що інцидент з порушенням російськими Міг-31К повітряного простору його країни, є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на перевірку стійкості Європи та НАТО. Він нагадав, що Росія нещодавно також порушувала повітряний простір Польщі та Румунії.

"Нахабним порушенням нашого повітряного простору Росія підриває принципи, які важливі для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН обговорив такі порушення в цьому ж органі", — додав Тсахкна.

Нагадаємо, сьогодні з цього приводу на прохання Естонії відбудеться екстрене засідання Ради безпеки ООН.

РФ порушила повітряний простір Естонії 19 вересня. Літаки МіГ-31 перебували в небі Естонії 12 хвилин. Для їх перехоплення підіймали італійські F-35.