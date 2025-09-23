Аеропорт Копенгагена припиняв роботу через невідомі великі дрони

Поліція Данії в аеропорту Копенгагена. Фото: Reuters

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у скандинавському регіоні, тільки зараз відкрився після чотирьох годин затримки рейсів. Причиною стала фіксація декількох "великих дронів" над територією літовища.

Про це інформує Reuters.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про інцидент з дронами у Копенгагені

Поліція повідомила в понеділок, що в цьому районі було помічено "два чи три великі дрони", що призвело до закриття всього руху транспорту в найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені.

За даними служби відстеження польотів FlightRadar, аеропорт припинив роботу пізно ввечері у понеділок. Близько 50 рейсів було перенаправлено до запасних аеропортів.

Речник аеропорту заявив, що поліція працює над ідентифікацією дронів, але відмовився надати додаткові подробиці, посилаючись на розслідування, що зараз триває.

Нагадаємо, через порушення повітряного простору Естонії військовими літаками РФ ця країна сьогодні, 23 вересня, збирає засідання Північноатлантичної ради НАТО.

Тим часом британські винищувачі почали патрулювання неба над Польщею. Це відбувається в рамках місії НАТО з оборони повітряного простору після недавніх атак зі сторони Росії.