Головна Новини дня Над Німеччиною помітили дрони — посилюють заходи безпеки

Над Німеччиною помітили дрони — посилюють заходи безпеки

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:18
Невідомі БпЛА над Німеччиною — поліцейські посилюють заходи безпеки
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У ніч проти п'ятниці, 26 вересня, над Шлезвіг-Гольштейном, який розташований на півночі Німеччини, зафіксували невідомі БпЛА. Правоохоронці посилюють захист від безпілотників. 

Про це повідомило NDR.

Читайте також:

Що відомо про дрони над Німеччиною

Місце, де помітили дрони, на карті
Місце, де помітили дрони, на карті

Міністр внутрішніх справ Німеччини Сабіне Зюттерлін-Ваак зазначила, що триває розслідування за підозрою у шпигунстві. Скільки дронів бачили та де саме їх виявили, посадовиця не уточнила. За її словами, безпекова ситуація залишається стабільною, а всі служби перебувають у стані підвищеної готовності. 

Речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук заявив, що занепокоєний новиною про появу невідомих дронів у німецькому повітряному просторі.

"Північні німецькі землі разом із федеральним урядом і за необхідності в координації з нашими данськими сусідами повинні бути у змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі дії", — наголосив представник соціал-демократів.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 вересня в Данії закрили аеропорт "Ольборг". Причиною стала фіксація невідомих дронів.

Також ми повідомляли про закриття аеропорту в Копенгагені 23 вересня. Над летовищем помітили невідомі безпілотники. Рейси затрималися на чотири години.

Німеччина поліція дрони безпілотник БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
