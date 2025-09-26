Невідомі БпЛА над Німеччиною — поліцейські посилюють заходи безпеки

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У ніч проти п'ятниці, 26 вересня, над Шлезвіг-Гольштейном, який розташований на півночі Німеччини, зафіксували невідомі БпЛА. Правоохоронці посилюють захист від безпілотників.

Про це повідомило NDR.

Що відомо про дрони над Німеччиною

Місце, де помітили дрони, на карті

Міністр внутрішніх справ Німеччини Сабіне Зюттерлін-Ваак зазначила, що триває розслідування за підозрою у шпигунстві. Скільки дронів бачили та де саме їх виявили, посадовиця не уточнила. За її словами, безпекова ситуація залишається стабільною, а всі служби перебувають у стані підвищеної готовності.

Речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук заявив, що занепокоєний новиною про появу невідомих дронів у німецькому повітряному просторі.

"Північні німецькі землі разом із федеральним урядом і за необхідності в координації з нашими данськими сусідами повинні бути у змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі дії", — наголосив представник соціал-демократів.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 вересня в Данії закрили аеропорт "Ольборг". Причиною стала фіксація невідомих дронів.

Також ми повідомляли про закриття аеропорту в Копенгагені 23 вересня. Над летовищем помітили невідомі безпілотники. Рейси затрималися на чотири години.