Галина Янченко заявила, что страны НАТО боятся оказаться один на один с Россией

Галина Янченко. Фото: Национальный инвестсовет / Facebook

Западные страны боятся оказаться один на один с Россией, поэтому не сбивают неизвестные дроны, которые их атакуют. А также сомневаются, что НАТО применит пятую статью в случае нападения на них.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире Вечір.LIVE.

"Мы носимся с этим НАТО, будто НАТО может нас спасти. Это лишь частичная правда", — заявила Янченко.

Нардеп отметила, что 5-я статья НАТО (о том, что другие страны помогают стране, на которую напали) была использована лишь однажды — после террористической атаки одиннадцатого сентября — и даже тогда не все страны НАТО включились одинаково активно.

Также парламентарий привела пример Турции, которая иногда действует самостоятельно вместо ожидания помощи, и призвала страны защищать себя сейчас, иначе будущие нарушения перерастут в целенаправленные атаки на инфраструктуру и людей.

"И это единственный пример, когда страна НАТО не оглядывается, не кричит "помогите мне", а берет и себя защищает. Если эти страны не постоят за себя сами сейчас, то завтра это будет не просто беспилотник, который случайно залетел, а это будет беспилотник, который целенаправленно атакует их инфраструктуру и людей", — добавила она.

Напомним, над одной из стран НАТО уже третий день подряд летают неизвестные дроны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что надо делать НАТО при нарушении воздушного пространства.