Україна
Нардеп объяснила, почему страны НАТО не сбивают неизвестные дроны

Нардеп объяснила, почему страны НАТО не сбивают неизвестные дроны

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:33
Галина Янченко заявила, что страны НАТО боятся оказаться один на один с Россией
Галина Янченко. Фото: Национальный инвестсовет / Facebook

Западные страны боятся оказаться один на один с Россией, поэтому не сбивают неизвестные дроны, которые их атакуют. А также сомневаются, что НАТО применит пятую статью в случае нападения на них.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Страны НАТО должны стоять сами за себя, — Янченко

"Мы носимся с этим НАТО, будто НАТО может нас спасти. Это лишь частичная правда", — заявила Янченко.

Реклама

Нардеп отметила, что 5-я статья НАТО (о том, что другие страны помогают стране, на которую напали) была использована лишь однажды — после террористической атаки одиннадцатого сентября — и даже тогда не все страны НАТО включились одинаково активно.

Также парламентарий привела пример Турции, которая иногда действует самостоятельно вместо ожидания помощи, и призвала страны защищать себя сейчас, иначе будущие нарушения перерастут в целенаправленные атаки на инфраструктуру и людей.

Реклама

"И это единственный пример, когда страна НАТО не оглядывается, не кричит "помогите мне", а берет и себя защищает. Если эти страны не постоят за себя сами сейчас, то завтра это будет не просто беспилотник, который случайно залетел, а это будет беспилотник, который целенаправленно атакует их инфраструктуру и людей", — добавила она.

Напомним, над одной из стран НАТО уже третий день подряд летают неизвестные дроны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что надо делать НАТО при нарушении воздушного пространства.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
