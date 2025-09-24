Эрдоган посоветовал НАТО действовать по турецкой модели безопасности

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: CNN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует заимствовать модель Анкары в противодействии российским самолетам и дронам, которые нарушают воздушное пространство союзников. Он подчеркнул, что Турция действует решительно и без промедлений в подобных ситуациях, и этот подход может быть эффективным для всего Альянса.

Об этом сообщили Fox News.

В разговоре с американскими журналистами президент Турции ответил на вопрос, как НАТО должно реагировать на полеты российских самолетов и беспилотников над территорией союзников. Он пояснил, что Альянс мог бы воспользоваться моделью, которую Турция применяет в отношениях с Москвой и Киевом.

"Думаю, НАТО стоит применить подход, который мы используем и с Россией, и с Украиной. Там мы работали по модели мира, и им было бы полезно ее использовать", — заявил Эрдоган.

В то же время турецкий лидер напомнил, что у его страны четкие правила применения силы. Военные получили приказ сбивать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, без ожидания дополнительных указаний.

Ярким примером стало событие в ноябре 2015 года, когда турецкие истребители F-16 сбили российский бомбардировщик Су-24, который пересек границу Турции во время операции в Сирии. Тогда один из пилотов погиб во время катапультирования.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские войска совершили массированную атаку дронами по Украине. Но при этом часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши.

После этого Британские истребители Eurofighter Typhoon начали патрулирование над Польшей в рамках миссии НАТО по защите неба после недавних атак России. Одновременно стало известно о трех российских самолетах, которые нарушили воздушное пространство Эстонии, что стало уже третьей попыткой Кремля в этом месяце проверить восточную границу Альянса.

В ответ на эти действия Эстония инициировала срочное заседание Североатлантического совета НАТО, которое запланировано на 23 сентября. Также в Нью-Йорке 22 сентября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Эстонии, где рассматривали угрозу новой эскалации из-за нарушения воздушных границ членов НАТО.