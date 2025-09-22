Видео
Главная Новости дня США пообещали защищать НАТО после нарушений Россией границ

США пообещали защищать НАТО после нарушений Россией границ

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:49
Заседание Совета безопасности ООН 22 сентября - США готовы защищать союзников по НАТО
Заседание Совета безопасности ООН. Иллюстративное фото: Reuters

В понедельник, 22 сентября, в Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности ООН. Оно созвано Эстонией после того, как в пятницу российские истребители нарушили воздушное пространство страны. На заседании обсуждали последние нарушения границ членов НАТО и угрозу эскалации конфликта.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

США готовы защищать союзников по НАТО

Представитель России Дмитрий Полянский в ответ назвал обвинения "распространением откровенной лжи" и жаловался на "примитивную ненависть" европейцев к Москве. Он также отрицал любое вторжение российских беспилотников на территорию Польши.

Посол США при ООН Майк Волц в своем выступлении отметил, что после провокаций в Польше Вашингтон уже предостерегал Москву о риске "более широкого конфликта". Однако, по его словам, Россия снова нарушила воздушное пространство одного из членов НАТО.

"Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть: США и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение", — подчеркнул Волц.

Он также призвал Россию начать прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец войне.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства являются "безосновательными" и "направленными на нагнетание напряженности".

До этого российские истребители МиГ-31К залетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
