Засідання Ради безпеки ООН 22 вересня - США готові захищати союзників по НАТО

США пообіцяли захищати НАТО після порушень Росією кордонів
У понеділок, 22 вересня, у Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН. Воно скликане Естонією після того, як у п’ятницю російські винищувачі порушили повітряний простір країни. На засіданні обговорювали останні порушення кордонів членів НАТО та загрозу ескалації конфлікту.
США готові захищати союзників по НАТО
Представник Росії Дмитро Полянський у відповідь назвав звинувачення "поширенням відвертої брехні" та скаржився на "примітивну ненависть" європейців до Москви. Він також заперечив будь-яке вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.
Посол США при ООН Майк Волц у своєму виступі наголосив, що після провокацій у Польщі Вашингтон вже застерігав Москву про ризик "ширшого конфлікту". Проте, за його словами, Росія знову порушила повітряний простір одного з членів НАТО.
"Я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити й наголосити: США та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія має терміново припинити таку небезпечну поведінку", — підкреслив Волц.
Він також закликав Росію розпочати прямі переговори з Україною, щоб покласти край війні.
Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення європейських країн на адресу Росії про порушення їхнього повітряного простору є "безпідставними" та "спрямованими на нагнітання напруженості".
До цього російські винищувачі Міг-31К залетіли до повітряного простору Естонії і пробули там 12 хвилин.
