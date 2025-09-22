Відео
Головна Новини дня США пообіцяли захищати НАТО після порушень Росією кордонів

США пообіцяли захищати НАТО після порушень Росією кордонів

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 20:49
Засідання Ради безпеки ООН 22 вересня - США готові захищати союзників по НАТО
Засідання Ради безпеки ООН. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 22 вересня, у Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН. Воно скликане Естонією після того, як у п’ятницю російські винищувачі порушили повітряний простір країни. На засіданні обговорювали останні порушення кордонів членів НАТО та загрозу ескалації конфлікту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

США готові захищати союзників по НАТО

Представник Росії Дмитро Полянський у відповідь назвав звинувачення "поширенням відвертої брехні" та скаржився на "примітивну ненависть" європейців до Москви. Він також заперечив будь-яке вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

Посол США при ООН Майк Волц у своєму виступі наголосив, що після провокацій у Польщі Вашингтон вже застерігав Москву про ризик "ширшого конфлікту". Проте, за його словами, Росія знову порушила повітряний простір одного з членів НАТО.

"Я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити й наголосити: США та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія має терміново припинити таку небезпечну поведінку", — підкреслив Волц.

Він також закликав Росію розпочати прямі переговори з Україною, щоб покласти край війні.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення європейських країн на адресу Росії про порушення їхнього повітряного простору є "безпідставними" та "спрямованими на нагнітання напруженості". 

До цього російські винищувачі Міг-31К залетіли до повітряного простору Естонії і пробули там 12 хвилин.

США Естонія ООН війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
