Пєсков назвав безпідставними звинувачення про порушення РФ повітряного простору Естонії

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Звинувачення європейських країн на адресу Росії про порушення їхнього повітряного простору є "безпідставними" та "спрямованими на нагнітання напруженості". Російські військові нібито "суворо діють в рамках міжнародних правил, у тому числі й щодо польотів".

Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ у понеділок, 22 вересня.

Реклама

Читайте також:

Пєсков заявив, що РФ не порушувала повітряний простір Естонії

"Подібні слова вважаємо порожніми, безпідставними і спрямованими на нагнітання напруженості, на провокування конфронтаційної атмосфери", — заявив він.

Речник Кремля назвав це "новими моментами у зовнішній політиці Естонії та інших прибалтійських держав".

"Ми це спостерігаємо постійно. Але зараз, звичайно ж, на жаль, це нагнітає напруженість все далі і далі в регіоні", — додав він.

Нагадаємо, 19 вересня т ри російські винищувачі Міг-31К увійшли до повітряного простору Естонії і пробули там 12 хвилин. Вони прямували у бік Таллінна. Через це у повітря підіймалися італійські F-35.

Через цей інцидент Естонія вперше за 34 роки скликала позачергове засідання Радбезу ООН та НАТО. Таким чином країна розпочинає консультації згідно зі статтею 4 НАТО.