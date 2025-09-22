Песков назвал безосновательными обвинения о нарушении РФ воздушного пространства Эстонии

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Обвинения европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства являются "безосновательными" и "направленными на нагнетание напряженности". Российские военные якобы "строго действуют в рамках международных правил, в том числе и в отношении полетов".

Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ в понедельник, 22 сентября.

Реклама

Читайте также:

Песков заявил, что РФ не нарушала воздушное пространство Эстонии

"Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и направленными на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", — заявил он.

Представитель Кремля назвал это "новыми моментами во внешней политике Эстонии и других прибалтийских государств".

"Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к сожалению, это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе", — добавил он.

Напомним, 19 сентября т ри российских истребителя МиГ-31К вошли в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. Они направлялись в сторону Таллинна. В связи с этим в воздух поднимались итальянские F-35.

Из-за этого инцидента Эстония впервые за 34 года созвала внеочередное заседание Совбеза ООН и НАТО. Таким образом страна начинает консультации согласно статье 4 НАТО.