Ердоган порадив НАТО діяти за турецькою моделлю безпеки

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що НАТО варто наслідувати модель Анкари у протидії російським літакам і дронам, які порушують повітряний простір союзників. Він наголосив, що Туреччина діє рішуче й без зволікань у подібних ситуаціях, і цей підхід може бути ефективним для всього Альянсу.

Ердоган дав пораду НАТО щодо російських літаків

У розмові з американськими журналістами президент Туреччини відповів на запитання, як НАТО має реагувати на польоти російських літаків та безпілотників над територією союзників. Він пояснив, що Альянс міг би скористатися моделлю, яку Туреччина застосовує у відносинах з Москвою та Києвом.

"Гадаю, НАТО варто застосувати підхід, який ми використовуємо і з Росією, і з Україною. Там ми працювали за моделлю миру, і їм було б корисно її використати", — заявив Ердоган.

Водночас турецький лідер нагадав, що його країна має чіткі правила застосування сили. Військові отримали наказ збивати будь-які літаки, що порушують повітряний простір, без очікування додаткових вказівок.

Яскравим прикладом стала подія у листопаді 2015 року, коли турецькі винищувачі F-16 збили російський бомбардувальник Су-24, який перетнув кордон Туреччини під час операції у Сирії. Тоді один із пілотів загинув під час катапультування.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Україні. Але при цьому частина безпілотників порушила повітряний простір Польщі.

Після цього Британські винищувачі Eurofighter Typhoon розпочали патрулювання над Польщею в межах місії НАТО із захисту неба після нещодавніх атак Росії. Одночасно стало відомо про три російські літаки, які порушили повітряний простір Естонії, що стало вже третьою спробою Кремля цього місяця перевірити східний кордон Альянсу.

У відповідь на ці дії Естонія ініціювала термінове засідання Північноатлантичної ради НАТО, яке заплановане на 23 вересня. Також у Нью-Йорку 22 вересня відбулося засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання Естонії, де розглядали загрозу нової ескалації через порушення повітряних кордонів членів НАТО.