Головна Новини дня Нардепка пояснила, чому країни НАТО не збивають невідомі дрони

Нардепка пояснила, чому країни НАТО не збивають невідомі дрони

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:33
Галина Янченко заявила, що країни НАТО бояться опинитися сам на сам із Росією
Галина Янченко. Фото: Національна інвестрада / Facebook

Західні країни бояться опинитися сам на сам із Росією, тому не збивають невідомі дрони, які їх атакують. А також сумніваються, що НАТО застосує п'яту статтю у разі нападу на них.

Про це заявила нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко в ефірі Вечір.LIVE.

Країни НАТО мають стояти самі за себе, — Янченко

"Ми носимося з цим НАТО, ніби НАТО може нас врятувати. Це лише часткова правда", — заявила Янченко.

Нардепка зауважила, що 5-та стаття НАТО (про те, що інші країни допомагають країні, на яку напали) була використана лише одного разу — після терористичної атаки одинадцятого вересня. І навіть тоді не всі країни НАТО включилися однаково активно.

Також парламентарка навела приклад Туреччини, яка іноді діє самостійно замість очікування допомоги, і закликала країни захищати себе зараз, бо інакше майбутні порушення переростуть у цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та людей.

"І це єдиний приклад, коли країна НАТО не озирається, не кричить "допоможіть мені", а бере і себе захищає. Якщо ці країни не постоять за себе самі зараз, то завтра це буде не просто безпілотник, який випадково залетів, а це буде безпілотник, який цілеспрямовано атакує їхню інфраструктуру та людей", — додала вона.

Нагадаємо, над однією з країн НАТО вже третій день поспіль літають невідомі дрони.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів, що треба робити НАТО при порушенні повітряного простору.

