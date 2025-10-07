Росія розпочала інформаційно-психологічну підготовку до війни з НАТО

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) фіксують активізацію Росією кампанії з формування інформаційно-психологічного тиску, яку вони називають "Фазою 0". Це початковий етап підготовки до потенційної війни з НАТО. Йдеться не про бойові дії, а про створення сприятливого середовища для можливої ескалації в майбутньому.

Про це йдеться у дайджесті аналітиків Інституту дослідження війни.

Реклама

Читайте також:

Росія поширює фейки про диверсії, щоб мати причини для військової агресії

Аналітики зазначили, що 6 жовтня російська Служба зовнішньої розвідки оприлюднила заяву, в якій звинуватила Велику Британію у нібито підготовці нападу на український військовий корабель або іноземне цивільне судно в європейському порту силами "проукраїнських росіян".

За версією СЗР, ці диверсанти мали діяти під виглядом наказу Москви, а Велика Британія нібито планувала оснастити їх китайським підводним обладнанням, щоб створити ілюзію причетності Китаю до конфлікту. Ця заява стала черговою в серії схожих повідомлень, які російська розвідка останнім часом активно поширює щодо Польщі, Молдови, Сербії та інших держав.

ISW наголошує, що такі повідомлення є елементом цілеспрямованої інформаційної операції. Росія використовує подібні фейки, аби підготувати суспільство та міжнародну аудиторію до можливого переходу в активнішу фазу конфронтації із Заходом. У межах "Фази 0" Кремль нарощує як інформаційний, так і фізичний тиск: здійснює диверсійні атаки, втручання в GPS-системи, глушіння радіозв’язку, кібератаки, підпали та інші дії, спрямовані проти країн НАТО.

"Росія різко посилила ці атаки на держави НАТО в останні тижні, починаючи з осені 2025 року, — зокрема, через вторгнення дронів у повітряний простір НАТО. Така схема організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки — "Фазу 0" — для переходу до вищого рівня війни, ніж той, в якому Росія бере участь зараз, такого як майбутня війна між НАТО та Росією", — йдеться у звіті аналітиків.

На думку аналітиків, це не випадковість, а спланована частина підготовчої стратегії, що має створити передумови для ширшої військової кампанії. Водночас ISW не вважає, що Кремль уже ухвалив рішення про початок прямої війни з НАТО або визначив її часові рамки.

Що ще вказує на підготовку Росії до війни проти НАТО

Паралельно Росія продовжує реалізовувати довгострокові військові кроки, які потенційно свідчать про стратегічну підготовку: відновлює старі та створює нові військові округи на західних кордонах, розбудовує бази поблизу Фінляндії, проводить навчання, спрямовані на моделювання великомасштабного зіткнення.

Для чого Росія влаштовує інформаційні кампанії з фейками

На думку аналітиків, інформаційні провокації та заяви СЗР про так звані операції "під чужим прапором" мають одразу кілька цілей. Зовнішня — посіяти страх серед європейських суспільств, створити враження, що небезпека російських диверсій всюдисуща, й таким чином підірвати єдність і рішучість НАТО. Окрім того, Москва хоче змусити європейські держави знизити підтримку України і сповільнити роботу оборонних програм у країнах ЄС.

"Кремль створює умови для виправдання та залучення громадської підтримки будь-якої можливої ​​майбутньої російської агресії проти НАТО", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, на початку жовтня російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна нібито планує диверсію проти Польщі.

Тим часом німецька розвідка оприлюднила дані, що вказують на підготовку Росії до нападу на НАТО. У Франції, зокрема, закликали союзників готуватися до війни.

А офіційні посадові особи Кремля відкрито погрожують НАТО. Додамо, що у червні 2025 року у Швеції оприлюднили дані, як Росія розбудовує ядерні бази за кількасот кілометрів від кордонів ЄС.