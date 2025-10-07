Россия начала информационно-психологическую подготовку к войне с НАТО

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Аналитики Института изучения войны (ISW) фиксируют активизацию Россией кампании по формированию информационно-психологического давления, которую они называют "Фазой 0". Это начальный этап подготовки к потенциальной войне с НАТО. Речь идет не о боевых действиях, а о создании благоприятной среды для возможной эскалации в будущем.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков Института исследования войны.

Россия распространяет фейки о диверсиях, чтобы иметь причины для военной агрессии

Аналитики отметили, что 6 октября российская Служба внешней разведки обнародовала заявление, в котором обвинила Великобританию в якобы подготовке нападения на украинский военный корабль или иностранное гражданское судно в европейском порту силами "проукраинских россиян".

По версии СВР, эти диверсанты должны были действовать под видом приказа Москвы, а Великобритания якобы планировала оснастить их китайским подводным оборудованием, чтобы создать иллюзию причастности Китая к конфликту. Это заявление стало очередным в серии похожих сообщений, которые российская разведка в последнее время активно распространяет в отношении Польши, Молдовы, Сербии и других государств.

ISW отмечает, что такие сообщения являются элементом целенаправленной информационной операции. Россия использует подобные фейки, чтобы подготовить общество и международную аудиторию к возможному переходу в более активную фазу конфронтации с Западом. В рамках "Фазы 0" Кремль наращивает как информационное, так и физическое давление: осуществляет диверсионные атаки, вмешательство в GPS-системы, глушение радиосвязи, кибератаки, поджоги и другие действия, направленные против стран НАТО.

"Россия резко усилила эти атаки на государства НАТО в последние недели, начиная с осени 2025 года, — в частности, через вторжение дронов в воздушное пространство НАТО. Такая схема организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки — "Фазу 0" — для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия участвует сейчас, такого как будущая война между НАТО и Россией", — говорится в отчете аналитиков.

По мнению аналитиков, это не случайность, а спланированная часть подготовительной стратегии, которая должна создать предпосылки для более широкой военной кампании. В то же время ISW не считает, что Кремль уже принял решение о начале прямой войны с НАТО или определил ее временные рамки.

Что еще указывает на подготовку России к войне против НАТО

Параллельно Россия продолжает реализовывать долгосрочные военные шаги, которые потенциально свидетельствуют о стратегической подготовке: восстанавливает старые и создает новые военные округа на западных границах, развивает базы вблизи Финляндии, проводит учения, направленные на моделирование крупномасштабного столкновения.

Для чего Россия устраивает информационные кампании с фейками

По мнению аналитиков, информационные провокации и заявления СВР о так называемых операциях "под чужим флагом" имеют сразу несколько целей. Внешняя — посеять страх среди европейских обществ, создать впечатление, что опасность российских диверсий вездесуща, и таким образом подорвать единство и решимость НАТО. Кроме того, Москва хочет заставить европейские государства снизить поддержку Украины и замедлить работу оборонных программ в странах ЕС.

"Кремль создает условия для оправдания и привлечения общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО", — подытожили аналитики.

Напомним, в начале октября российская Служба внешней разведки заявила, что Украина якобы планирует диверсию против Польши.

Тем временем немецкая разведка обнародовала данные, указывающие на подготовку России к нападению на НАТО. Во Франции, в частности, призвали союзников готовиться к войне.

А официальные должностные лица Кремля открыто угрожают НАТО. Добавим, что в июне 2025 года в Швеции обнародовали данные, как Россия развивает ядерные базы в нескольких сотнях километров от границ ЕС.