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Россия развивает ядерные базы в 270 км от Швеции

16 июня 2025 14:58
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия модернизирует ядерные базы возле Европы — одна в 270 км от Швеции
Развитие ядерных объектов на базе "Окольная". Фото: скриншот SVT
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия активно обновляет и развивает свои базы ядерного оружия недалеко от границ Европы, в частности в непосредственной близости к Швеции. Согласно расследованию, только за последние несколько лет было модернизировано не менее пяти ядерных объектов.

Об этом сообщает шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на анализ спутниковых снимков Planet Labs, датированных маем 2025 года.

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Ближайший к Швеции ядерный объект, как отмечают журналисты, расположен в Калининграде — в 270 км от шведской границы. Здесь возвели новые здания, коммуникационные сооружения, а также установили тройной периметр ограждения. Польские власти оценивают, что может быть около 100 единиц тактического ядерного оружия на этом объекте.

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Модернизация продолжается также в Беларуси: на базе в Осиповичах, которая была возведена еще в советское время, появились новые грузовые платформы для железнодорожного транспорта и элементы системы ПВО. Хранилище укреплено тремя рядами ограждения. Об этом сообщают исследователи американской Федерации ученых-атомщиков (FAS).

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Ядерная база в Беларуси в 2021 году. Фото: скриншот
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Ядерная база России в Беларуси по состоянию на 2025 год. Фото: скриншот

На Кольском полуострове Россия возвела ориентировочно 50 подземных бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок и построила причал для их загрузки.

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Развитие ядерных баз. Фото: скриншот

На архипелаге Новая Земля, который традиционно является полигоном ядерных испытаний, также появились большие новые здания. Этот объект, как подчеркивают эксперты, остается ключевым полигоном для исследований в сфере ядерного оружия.

Реакция Швеции на активную застройку ядерных объектов России

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что страна внимательно следит за российской активностью в ядерной сфере, а также за эволюцией новой военной доктрины России. По его словам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия более 200 раз на разных уровнях политического руководства прибегала к ядерным угрозам.

Старший исследователь Тихоокеанского форума Уильям Альберк, который ранее занимался политикой ядерного сдерживания в НАТО, считает, что Россия превратила страх в инструмент давления.

"Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз и используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по-ихнему", — сказал Альберк.

Напомним, немецкие и датские журналисты недавно обнародовали большое расследование, как Россия с 2018 года взялась модернизировать ядерные объекты.

Ранее, в июне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может в будущем напасть на несколько стран из Альянса. Добавим, что Датская служба разведки оценила, что это может произойти через несколько лет.

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