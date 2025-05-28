Журналісти ЄС викрили секретні дані щодо ядерної зброї РФ

Путін розповідає про ядерні ракети. Фото: росЗМІ

Данські та німецькі журналісти оприлюднили результати спільного розслідування, яке виявило масштабний витік секретної інформації про ядерну інфраструктуру Росії. У відкритому доступі опинилося понад два мільйони конфіденційних документів, що детально описують процес глибокої модернізації російських ядерних об’єктів, розпочатий ще у 2018 році.

Про це повідомляють видання Danwatch.

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Згідно з отриманими матеріалами, російські військові масово зносили старі бази і відбудовували їх практично з нуля. Зводилися нові казарми, сторожові вежі, командні центри, склади, а також кілометри підземних тунелів.

Журналісти стверджують, що цей процес охопив десятки стратегічних об’єктів по всій території РФ.

Особливу увагу експертів привернули документи, що стосуються бази ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний. Серед них — повні архітектурні схеми споруд, включно з внутрішніми планами приміщень: від туалетів до збройових кімнат. У матеріалах також містяться детальні відомості про системи охорони, захисту та внутрішню логістику.

Західні фахівці, які проаналізували витік, не приховують свого шоку. За їх словами, ці документи мають виняткову цінність для розвідки і можуть зробити російські об’єкти потенційно вразливими до атак.

Більше того, порушення секретності такого масштабу, ймовірно, змусить Росію повністю переглянути архітектуру безпеки своїх стратегічних баз, що стане колосальним тягарем для державного бюджету — особливо в умовах затяжної війни в Україні.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому російська ракета "Ярс" не переломить війну.

А керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко наголосив, що на сьогодні Білорусь не має ресурсів для ведення широкомасштабних бойових дій. За його словами, приблизно дві тисячі білоруських військових, розміщених поблизу українського кордону, виконують радше демонстративну функцію та мають на меті відволікти увагу.