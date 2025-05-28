Журналисты ЕС разоблачили секретные данные по ядерному оружию РФ

Путин рассказывает о ядерных ракетах. Фото: росСМИ

Датские и немецкие журналисты обнародовали результаты совместного расследования, которое выявило масштабную утечку секретной информации о ядерной инфраструктуре России. В открытом доступе оказалось более двух миллионов конфиденциальных документов, подробно описывающих процесс глубокой модернизации российских ядерных объектов, начатый еще в 2018 году.

Об этом сообщают издания Danwatch.

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Согласно полученным материалам, российские военные массово сносили старые базы и отстраивали их практически с нуля. Возводились новые казармы, сторожевые башни, командные центры, склады, а также километры подземных тоннелей.

Журналисты утверждают, что этот процесс охватил десятки стратегических объектов по всей территории РФ.

Особое внимание экспертов привлекли документы, касающиеся базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный. Среди них — полные архитектурные схемы сооружений, включая внутренние планы помещений: от туалетов до оружейных комнат. В материалах также содержатся подробные сведения о системах охраны, защиты и внутренней логистике.

Западные специалисты, которые проанализировали утечку, не скрывают своего шока. По их словам, эти документы имеют исключительную ценность для разведки и могут сделать российские объекты потенциально уязвимыми к атакам.

Более того, нарушение секретности такого масштаба, вероятно, заставит Россию полностью пересмотреть архитектуру безопасности своих стратегических баз, что станет колоссальным бременем для государственного бюджета — особенно в условиях затяжной войны в Украине.

Напомним, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему российская ракета "Ярс" не переломит войну.

А руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко отметил, что на сегодняшний день Беларусь не имеет ресурсов для ведения широкомасштабных боевых действий. По его словам, примерно две тысячи белорусских военных, размещенных вблизи украинской границы, выполняют скорее демонстративную функцию и имеют целью отвлечь внимание.