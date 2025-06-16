Росія модернізує ядерні бази біля Європи — одна за 270 км від Швеції

Розбудова ядерних об'єктів на базі "Окольная". Фото: скриншот SVT

Росія активно оновлює і розбудовує свої бази ядерної зброї неподалік кордонів Європи, зокрема у безпосередній близькості до Швеції. Згідно з розслідуванням, лише за останні кілька років було модернізовано щонайменше п’ять ядерних об’єктів.

Про це повідомляє шведський громадський мовник SVT із посиланням на аналіз супутникових знімків Planet Labs, датованих травнем 2025 року.

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Росія активно будує ядерні бази неподалік кордонів Європи

Найближчий до Швеції ядерний об'єкт, як наголошують журналісти, розташований у Калінінграді — за 270 км від шведського кордону. Тут звели нові будівлі, комунікаційні споруди, а також встановили потрійний периметр огорожі. Польська влада оцінює, що може бути близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї на цьому об’єкті.

Модернізація триває також у Білорусі: на базі в Осиповичах, яка була зведена ще за радянських часів, з’явилися нові вантажні платформи для залізничного транспорту та елементи системи ППО. Сховище укріплене трьома рядами огорожі. Про це повідомляють дослідники американської Федерації вчених-атомників (FAS).

Ядерна база в Білорусі в 2021 році. Фото: скриншот

Ядерна база Росії в Білорусі станом на 2025 рік. Фото: скриншот

На Кольському півострові Росія звела орієнтовно 50 підземних бункерів для зберігання балістичних ракет підводних човнів і побудувала причал для їх завантаження.

Розбудова ядерних баз. Фото: скриншот

На архіпелазі Нова Земля, який традиційно є полігоном ядерних випробувань, також з’явилися великі нові будівлі. Цей об’єкт, як підкреслюють експерти, залишається ключовим полігоном для досліджень у сфері ядерної зброї.

Реакція Швеції на активну забудову ядерних об'єктів Росії

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що країна уважно стежить за російською активністю в ядерній сфері, а також за еволюцією нової військової доктрини Росії. За його словами, з початку повномасштабної війни проти України Росія понад 200 разів на різних рівнях політичного керівництва вдавалась до ядерних погроз.

Старший дослідник Тихоокеанського форуму Вільям Альберк, який раніше займався політикою ядерного стримування в НАТО, вважає, що Росія перетворила страх на інструмент тиску.

"Росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз і використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло по-їхньому", — сказав Альберк.

Нагадаємо, німецькі та данські журналісти нещодавно оприлюднили велике розслідування, як Росія з 2018 року взялася модернізовувати ядерні об'єкти.

Раніше, у червні, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія може у майбутньому напасти на кілька країн з Альянсу. Додамо, що Данська служба розвідки оцінила, що це може статися за кілька років.