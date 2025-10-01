Видео
Кремль готовит диверсию против Польши и хочет обвинить Украину

Кремль готовит диверсию против Польши и хочет обвинить Украину

Дата публикации 1 октября 2025 07:53
Россия через СВР обвинила Украину в подготовке диверсии в Польше
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская служба внешней разведки (СВР) обнародовала новые безосновательные обвинения против Украины, заявив, что Киев якобы планирует диверсию на территории Польши. В частности, 30 сентября ведомство заявило, что украинская военная разведка вместе с польскими спецслужбами якобы готовят атаку под чужим флагом, чтобы обвинить Россию и Беларусь в нападении на критическую инфраструктуру.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Кремль обвинил Украину в подготовке теракта в Польше

По версии СВР, в Польшу должны были бы отправить диверсионно-разведывательную группу, в состав которой войдут граждане России и Беларуси из проукраинского Легиона "Свобода России" и полка имени Кастуся Калиновского. После задержания их якобы представили бы как спецназовцев России или Беларуси, а само событие было бы использовано для международного обвинения Москвы и Минска. Также СВР утверждает, что Украина может устроить одновременную атаку на польскую инфраструктуру для усиления резонанса.

Кремль связывает эти вымышленные сценарии с недавними инцидентами, когда беспилотники нарушали воздушное пространство стран НАТО. В заявлении говорится, что Киев якобы стремится использовать такие случаи, чтобы "разжечь антироссийские настроения в Польше" и втянуть Европу в войну на стороне Украины.

Аналитики указывают, что такие сообщения могут быть частью информационной кампании Москвы для оправдания потенциальных будущих диверсий против Польши или других членов НАТО.

Подобная тактика уже применялась ранее: 26 сентября Россия обвинила Украину в организации полетов беспилотников над Польшей и Румынией, хотя официальные власти этих стран прямо указывали на российское происхождение аппаратов.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на обвинения Украины в причастности к инциденту с дронами. Он возразил, что в этом виновата Украина, а затем добавил, уменьшится ли поддержка со стороны Польши.

Также ранее в ГУР показали фото и данные лиц, работающих на российских пропагандистов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
