Атака дронов РФ на Польшу — Путин хотел испытать НАТО

Россия хотела испытать Польшу, когда запустила на страну ударные дроны. Однако Москва допустила ошибку, ведь думала, что Варшава уменьшит поддержку Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Какие ошибки допустила РФ во время атаки на Польшу

Сикорский рассказал, что Россия запустила в сторону Польши дроны без боевой части. По его словам, Путин хотел испытать страну, но этот тест они прошли.

"Наши ВВС, включая союзные силы и наземные экипажи из Германии, Италии и Нидерландов вели семичасовой воздушный бой. Это другое дело. Это не было однократное вторжение. Это длилось семь часов всю ночь. Правительственные процедуры сработали, общество оказалось устойчивым, а союзники отреагировали, как ожидалось. Поэтому, я думаю, россияне сделали еще одну ошибку. Они думали, что разделят нас, и мы отреагируем робко, требуя уменьшить поддержку Украины. Произошло обратное", — подчеркнул глава МИД.

Отметим, ночью 10 сентября Россия запустила дроны на Польшу. Под угрозой были три воеводства.

Дональд Туск назвал это масштабной провокацией. По его данным, воздушное пространство страны нарушили 19 вражеских БпЛА.

В то же время бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что существует реальная угроза нападения России на Польшу или страны Балтии. По его мнению, Кремль не прекратит агрессивной деятельности.