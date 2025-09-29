Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака на Польшу — Сикорский назвал ошибку, которую сделала РФ

Атака на Польшу — Сикорский назвал ошибку, которую сделала РФ

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:48
Атака дронов РФ на Польшу — Путин хотел испытать НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS

Россия хотела испытать Польшу, когда запустила на страну ударные дроны. Однако Москва допустила ошибку, ведь думала, что Варшава уменьшит поддержку Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Какие ошибки допустила РФ во время атаки на Польшу

Сикорский рассказал, что Россия запустила в сторону Польши дроны без боевой части. По его словам, Путин хотел испытать страну, но этот тест они прошли.

"Наши ВВС, включая союзные силы и наземные экипажи из Германии, Италии и Нидерландов вели семичасовой воздушный бой. Это другое дело. Это не было однократное вторжение. Это длилось семь часов всю ночь. Правительственные процедуры сработали, общество оказалось устойчивым, а союзники отреагировали, как ожидалось. Поэтому, я думаю, россияне сделали еще одну ошибку. Они думали, что разделят нас, и мы отреагируем робко, требуя уменьшить поддержку Украины. Произошло обратное", — подчеркнул глава МИД.

Отметим, ночью 10 сентября Россия запустила дроны на Польшу. Под угрозой были три воеводства.

Дональд Туск назвал это масштабной провокацией. По его данным, воздушное пространство страны нарушили 19 вражеских БпЛА.

В то же время бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что существует реальная угроза нападения России на Польшу или страны Балтии. По его мнению, Кремль не прекратит агрессивной деятельности.

Польша дроны война в Украине Россия атака Радослав Сикорский
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации