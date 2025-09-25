Экс-сотрудник ЦРУ оценил угрозу Польше и Балтии от Путина

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что в случае уступок России в Украине существует реальная угроза нападения на Польшу или страны Балтии. В то же время он подчеркнул, что даже в случае прочных гарантий безопасности Кремль не прекратит агрессивной деятельности, а лишь изменит ее форму.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Может ли Кремль пойти дальше после Украины

По словам эксперта, многие аналитики рассматривают возможность более широкой стратегии Путина: сначала Украина, а затем Польша и Балтия. Если Москва получит желаемые территории и мир будет заключен на ее условиях без надлежащих гарантий, тогда следующие цели Кремля станут реальностью. Особенно уязвимыми могут быть государства Балтии, в частности Эстония, где Россия способна использовать тему "защиты русскоязычных".

"Многие считают это его "большой стратегией" — Украина, потом Польша и так далее. Если он получит свое в Украине — если ему позволят взять столько территории, сколько он хочет, если мир будет на его условиях и без надежных гарантий — да, угроза Польше и особенно Балтии реальна. Например, в Эстонии он может заявить о "притеснениях" русскоязычных в Нарве — и начать", — пояснил Ральф Гофф.

По его мнению, даже если ситуацию в Украине удастся "заморозить" на линии фронта, Россия не откажется от давления на Запад. В таком случае Кремль только усилит кибератаки, информационные операции и саботаж через подконтрольные структуры. Гофф отметил, что подобные методы Россия применяет уже несколько лет, и реакция международного сообщества остается недостаточной.

Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что российский диктатор "выиграл" во время саммита на Аляске, так как сумел договориться с президентом США об отказе от новых санкций против РФ.

Гофф также высказался по поводу распространенных подозрений о возможных связях Трампа с Кремлем и наличии компромата у Путина.