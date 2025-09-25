Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Новости дня Экс-сотрудник ЦРУ оценил риск нападения Путина на Польшу и Балтию

Экс-сотрудник ЦРУ оценил риск нападения Путина на Польшу и Балтию

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:51
Экс-сотрудник ЦРУ оценил угрозу Польше и Балтии от Путина
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что в случае уступок России в Украине существует реальная угроза нападения на Польшу или страны Балтии. В то же время он подчеркнул, что даже в случае прочных гарантий безопасности Кремль не прекратит агрессивной деятельности, а лишь изменит ее форму.

Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Может ли Кремль пойти дальше после Украины

По словам эксперта, многие аналитики рассматривают возможность более широкой стратегии Путина: сначала Украина, а затем Польша и Балтия. Если Москва получит желаемые территории и мир будет заключен на ее условиях без надлежащих гарантий, тогда следующие цели Кремля станут реальностью. Особенно уязвимыми могут быть государства Балтии, в частности Эстония, где Россия способна использовать тему "защиты русскоязычных".

"Многие считают это его "большой стратегией" — Украина, потом Польша и так далее. Если он получит свое в Украине — если ему позволят взять столько территории, сколько он хочет, если мир будет на его условиях и без надежных гарантий — да, угроза Польше и особенно Балтии реальна. Например, в Эстонии он может заявить о "притеснениях" русскоязычных в Нарве — и начать", — пояснил Ральф Гофф.

По его мнению, даже если ситуацию в Украине удастся "заморозить" на линии фронта, Россия не откажется от давления на Запад. В таком случае Кремль только усилит кибератаки, информационные операции и саботаж через подконтрольные структуры. Гофф отметил, что подобные методы Россия применяет уже несколько лет, и реакция международного сообщества остается недостаточной.

Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что российский диктатор "выиграл" во время саммита на Аляске, так как сумел договориться с президентом США об отказе от новых санкций против РФ.

Гофф также высказался по поводу распространенных подозрений о возможных связях Трампа с Кремлем и наличии компромата у Путина.

Польша владимир путин ЦРУ война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации