Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Новости дня Экс-сотрудник ЦРУ ответил, есть ли у Путина компроматы на Трампа

Экс-сотрудник ЦРУ ответил, есть ли у Путина компроматы на Трампа

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:28
Бывший работник ЦРУ ответил может ли Путин шантажировать Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Американский эксперт прокомментировал распространенные обвинения относительно возможных связей Дональда Трампа с Кремлем и наличия компромата у Владимира Путина на его жизнь и деятельность. По его мнению, такие утверждения преувеличены, ведь бывший президент США не выглядит человеком, которого можно легко шантажировать.

Об этом Ральф Гофф высказался в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Реклама
Читайте также:

Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, есть ли у Путина компромат на Трампа

"Я не считаю, что он агент России, а во-вторых, не думаю, что Путин имеет на него компромат. Если бы это было так, мы видели бы гораздо худшие последствия. Путин был бы глупым, если бы попытался шантажировать Трампа. Там значительно сложнее, чем Путин думает. И Путин серьезно переоценил свою способность им манипулировать", — сказал Ральф Гофф.

Отдельно специалист коснулся темы войны в Украине и дискуссии вокруг того, кто виноват в ее развертывании. По его словам, позиция Дональда Трампа, который обвиняет в этом администрацию Джо Байдена, не отражает всей картины.

"Он (Дональд Трамп. — Ред.) говорит, что это вина Джо Байдена. Это не так. Все тянется через несколько администраций. Ответственность можно отсчитывать еще от администрации Джорджа Буша Старшего. И от того, как мы вели себя с Россией десятилетиями после завершения Холодной войны", — заявил Ральф Гофф.

Напомним, также Ральф Гофф объяснил, почему Трампу не удалось быстро закончить войну в Украине.

А конгрессмен-республиканец Джо Уилсон объяснил, какая идеология Путина мешает Трампу договориться с ним об окончании войны.

владимир путин переговоры Дональд Трамп политики ЦРУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации