Бывший работник ЦРУ ответил может ли Путин шантажировать Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Al Drago

Американский эксперт прокомментировал распространенные обвинения относительно возможных связей Дональда Трампа с Кремлем и наличия компромата у Владимира Путина на его жизнь и деятельность. По его мнению, такие утверждения преувеличены, ведь бывший президент США не выглядит человеком, которого можно легко шантажировать.

Об этом Ральф Гофф высказался в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

"Я не считаю, что он агент России, а во-вторых, не думаю, что Путин имеет на него компромат. Если бы это было так, мы видели бы гораздо худшие последствия. Путин был бы глупым, если бы попытался шантажировать Трампа. Там значительно сложнее, чем Путин думает. И Путин серьезно переоценил свою способность им манипулировать", — сказал Ральф Гофф.

Отдельно специалист коснулся темы войны в Украине и дискуссии вокруг того, кто виноват в ее развертывании. По его словам, позиция Дональда Трампа, который обвиняет в этом администрацию Джо Байдена, не отражает всей картины.

"Он (Дональд Трамп. — Ред.) говорит, что это вина Джо Байдена. Это не так. Все тянется через несколько администраций. Ответственность можно отсчитывать еще от администрации Джорджа Буша Старшего. И от того, как мы вели себя с Россией десятилетиями после завершения Холодной войны", — заявил Ральф Гофф.

