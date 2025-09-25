Ральф Гофф высказался почему Трампу сложно договориться с Путиным о мире

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что президент США Дональд Трамп действительно искренне стремится завершить войну в Украине, однако сталкивается с совершенно другим мировоззрением Владимира Путина. Мол, лидер Кремля имеет совершенно другие цели и мировоззрение и не будет отказываться от них.

Об этом Ральф Гофф высказался в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Бывший сотрудник ЦРУ объяснил, с чем столкнулся Трамп

По словам Гоффа, Трамп откровенно сочувствует многочисленным жертвам, как украинским, так и российским, и его слова о трагизме войны являются искренними. Однако, отмечает экс-сотрудник ЦРУ, нынешний глава Белого дома должен осознать: он имеет дело с лидером, для которого договоренности не имеют веса.

"Я отдаю Трампу должное за его искреннее желание закончить войну. Когда он говорит, что война — это ужасная вещь, что ужасно видеть все эти смерти с российской и с украинской стороны, я считаю, что он абсолютно искренен. Но, по моему мнению, он должен понять, что в случае с президентом Путиным он имеет дело с лидером, у которого совсем другой взгляд на то, как устроен мир", — высказался Гофф.

Он также отметил, что в отношениях между США и Украиной все же улучшилось сотрудничество, в частности "транзакционная модель". Это проявилось в подписании минерального соглашения и согласовании закупки оружия через Европу.

По словам Гоффа, впоследствии Трамп попытался наладить личный контакт с Путиным, высказывал о нем приятные вещи, но надеяться на кремлевского лидера бесполезно.

"Трамп обратится к Путину, попытается с ним подружиться, будет пытаться заискивать. Будет говорить приятные вещи о нем. Но поскольку Путин есть Путин, он нарушит любое соглашение. И тогда Трамп рассердится. И сейчас мы находимся именно на этой стадии", — подытожил экс-сотрудник ЦРУ.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине. А впоследствии он обнародовал заявление в соцсети Truth Social, что Украина вполне может вернуть свои территории в пределах границ 1991 года, что вызвало реакцию у президента Владимира Зеленского.

Примечательно, что в Конгрессе США также высказывались о странной позиции Путина относительно войны и трудностях переговоров. В частности республиканец Джо Уилсон заявил, что российский диктатор мечтает восстановить СССР.