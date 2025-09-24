Президент Зеленский увидел в заявлении Трампа о возвращении всех территорий Украины особый сигнал

Владимир Зеленский в студии FoxNews. Фото: Кадр из эфира

Президент Владимир Зеленский, находясь в США, дал интервью республиканскому каналу FoxNews, в котором сообщил, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. Кроме того, Зеленского приятно удивила уверенность Трампа, что Украина может вернуть себе оккупированные РФ территории.

О заявлении Зеленского сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что думает Зеленский о заявлении Трампа относительно границ Украины

Во-первых, украинский президент отметил, что Путин так много раз врал президенту Трампу, что тому это надоело. Это тоже одна из причин улучшения отношений между ним и Зеленским.

А еще Зеленский отметил, что очень приятно удивила уверенность Трампа в том, что с общей помощью Европы и НАТО Украина вернет все свои оккупированные Россией территории.

"Президент Трамп показал, что готов быть с Украиной до конца. Трамп понял, что Путин не побеждает, а просто "продает" свою победу. С такими высказываниями американского президента мы получили очень позитивный сигнал", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он, Трамп и украинский народ стремятся завершить войну как можно быстрее, хотя Россия этого не желает.

Ранее во время своего выступления в ООН Владимир Зеленский призвал обеспечить Украину мощнейшими системами ПВО. В таком случае Путин просто не сможет воевать и застрянет "на земле".

А госсекретарь США Марко Рубио предупредил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, что "у Трампа может лопнуть терпение", если в Украине не наступит мир.