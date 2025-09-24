Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский удивлен "границами 91 года" от Трампа — это сигнал

Зеленский удивлен "границами 91 года" от Трампа — это сигнал

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:19
Президент Зеленский увидел в заявлении Трампа о возвращении всех территорий Украины особый сигнал
Владимир Зеленский в студии FoxNews. Фото: Кадр из эфира

Президент Владимир Зеленский, находясь в США, дал интервью республиканскому каналу FoxNews, в котором сообщил, что его отношения с Дональдом Трампом значительно улучшились. Кроме того, Зеленского приятно удивила уверенность Трампа, что Украина может вернуть себе оккупированные РФ территории.

О заявлении Зеленского сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что думает Зеленский о заявлении Трампа относительно границ Украины

Во-первых, украинский президент отметил, что Путин так много раз врал президенту Трампу, что тому это надоело. Это тоже одна из причин улучшения отношений между ним и Зеленским.

А еще Зеленский отметил, что очень приятно удивила уверенность Трампа в том, что с общей помощью Европы и НАТО Украина вернет все свои оккупированные Россией территории.

"Президент Трамп показал, что готов быть с Украиной до конца. Трамп понял, что Путин не побеждает, а просто "продает" свою победу. С такими высказываниями американского президента мы получили очень позитивный сигнал", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что он, Трамп и украинский народ стремятся завершить войну как можно быстрее, хотя Россия этого не желает.

Ранее во время своего выступления в ООН Владимир Зеленский призвал обеспечить Украину мощнейшими системами ПВО. В таком случае Путин просто не сможет воевать и застрянет "на земле".

А госсекретарь США Марко Рубио предупредил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, что "у Трампа может лопнуть терпение", если в Украине не наступит мир.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации