Марко Рубио предупредил, что война в Украине должна прекратиться, или у Трампа лопнет терпение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп очень терпеливый человек, но всему есть конец. Терпение американского лидера не безгранично.

Такое громкое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал госсекретарь Марко Рубио, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему Трамп может потерять терпение

Рубио объяснил, что Трамп очень хочет мира в Украине и все должны понять, что эта война не может закончиться на поле боя. Она в любом случае закончится переговорами, или терпение Трампа лопнет.

Однако Рубио не уточнил, что в таком случае будет делать лидер США: выйдет из переговорного процесса или наоборот — усилит свое давление на РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп изменил свой взгляд на события на фронте в Украине. Он считает, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может вернуть свои территории.

А Владимир Зеленский во время визита в США в интервью FoxNews сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.