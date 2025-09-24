Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Трампа может лопнуть терпение — о чем так громко заявил Рубио

У Трампа может лопнуть терпение — о чем так громко заявил Рубио

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 05:52
Марко Рубио предупредил, что война в Украине должна прекратиться, или у Трампа лопнет терпение
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп очень терпеливый человек, но всему есть конец. Терпение американского лидера не безгранично.

Такое громкое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал госсекретарь Марко Рубио, сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему Трамп может потерять терпение

Рубио объяснил, что Трамп очень хочет мира в Украине и все должны понять, что эта война не может закончиться на поле боя. Она в любом случае закончится переговорами, или терпение Трампа лопнет.

Однако Рубио не уточнил, что в таком случае будет делать лидер США: выйдет из переговорного процесса или наоборот — усилит свое давление на РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп изменил свой взгляд на события на фронте в Украине. Он считает, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может вернуть свои территории.

А Владимир Зеленский во время визита в США в интервью FoxNews сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.

россия США переговоры Дональд Трамп война в Украине Марко Рубио
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации