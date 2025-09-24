Зеленский считает, что Трамп теперь понимает, что Украина не может отдать свои территории, а Иран не станет на сторону Украины в отличие от Индии

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свою официальную поездку в Нью-Йорк, во время которой он уже выступил в ООН и проведет много встреч с представителями разных стран. Зеленский дал интервью каналу FoxNews, в котором сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.

Что теперь думает Трамп об обмене территориями

По словам украинского президента, американский лидер кардинально изменил свое мнение. Теперь Дональд Трамп понимает, что Украина не может просто обменяться территориями.

"Я думаю, что его позиция изменилась", — сказал Зеленский.

Иран и Индия - друзья или враги

Также Зеленский отметил, что Иран никогда не станет на сторону Украины, тогда как Индия преимущественно поддерживает Украину. Причем взаимоотношения с Индией тесно переплетаются с европейским энергетическим сектором.

"Думаю, что президент Трамп может справиться с этим вместе с европейцами, наладить более тесные и прочные отношения с Индией. Мы должны сделать все, чтобы не оттолкнуть индийцев, и они изменят свое отношение к российскому энергетическому сектору, я в этом уверен", — отметил Зеленский.

Ранее во время брифинга Владимир Зеленский отметил, что сообщение Дональда Трампа о возможности достичь границ 91 года изменило все. Это поворотное событие, считает Зеленский.

Также после встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский высказался о возможностях США относительно санкций против РФ.