Зеленський вважає, що Трамп тепер розуміє, що Україна не може віддати свої території, а Іран не стане на бік України на відміну від Індії

Президент України Володимир Зеленський продовжує свою офіційну поїздку до Нью-Йорка, під час якої він вже виступив в ООН і проведе багато зустрічей з представниками різних країн. Зеленський дав інтерв'ю каналу FoxNews, в якому повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.

Що тепер думає Трамп про обмін територіями

За словами українського президента, американський лідер кардинально змінив свою думку. Тепер Дональд Трамп розуміє, що Україна не може просто обмінятися територіями.

"Я думаю, що його позиція змінилася", — сказав Зеленський.

Іран та Індія — друзі чи вороги

Також Зеленський наголосив, що Іран ніколи не стане на бік України, тоді як Індія переважно підтримує Україну. Причому взаємовідносини з Індією тісно переплітаються з європейським енергетичним сектором.

"Думаю, що президент Трамп може впоратися з цим разом з європейцями, налагодити більш тісні та міцні відносини з Індією. Ми маємо зробити все, щоб не відштовхнути індійців, і вони змінять своє ставлення до російського енергетичного сектору, я в цьому впевнений", — зазначив Зеленський.

Раніше під час брифінгу Володимир Зеленський зазначив, що допис Дональда Трампа про можливість досягти кордонів 91 року змінив все. Це поворотна подія, вважає Зеленський.

Також після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський висловився про можливості США щодо санкцій проти РФ.