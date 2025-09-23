Відео
Зеленський висловився про можливості США щодо санкцій

Зеленський висловився про можливості США щодо санкцій

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:00
Зеленський зробив заяву щодо санкцій США проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки можуть самостійно робити сильні кроки щодо санкцій проти Росії. Він зазначив, що Україна дуже б цього хотіла.

Про це Володимир Зеленський сказав за результатами зустрічі з лідером США Дональдам Трампом у Нью-Йорку 23 вересня.

Читайте також:

Зеленський про санкції США проти Росії

У вівторок, 23 вересня, за результатами зустрічі із лідером США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що Штати здатні самостійно робити потужні кроки щодо санкцій проти Росії.

"США точно можуть самі зробити сильні кроки, і ми б дуже хотіли. США дуже хочуть, щоб сьогодні були паралельні процеси й кроки. Я сказав президенту, що ми дуже хотіли б, що США самі можуть робити сильні кроки", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, що під час виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, Дональд Трамп заявив про готовність запровадити жорсткі мита проти Росії.

Крім того, Трамп розповів, за яких умов Україна може повернути всі свої території.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
