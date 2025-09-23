Відео
Головна Новини дня Трамп заявив про готовність ввести жорсткі мита проти РФ

Трамп заявив про готовність ввести жорсткі мита проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:38
Трамп зробив заяву щодо мит проти Росії
Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести жорсткі мита проти Росії. Однак він зазначив, що країни Європи також мають доєднатися.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:

Трамп про запровадження мит проти Росії

"США готові ввести жорсткі мита проти РФ, але для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до нас", — сказав Трамп.

Зокрема він зазначив, що обговорить сьогодні з європейськими країнами питання купівлі російської нафти і газу.

"Вони купують нафту й газ у росії. Ми сьогодні це обговоримо з європейськими країнами, які зараз присутні в ООН", - заявив президент США під час виступу. 

Новина доповнюється...

США санкції Дональд Трамп війна в Україні Росія мита
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
