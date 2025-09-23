Відео
Трамп значно перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН

Трамп значно перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН

Дата публікації: 23 вересня 2025 18:28
Трамп перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН
Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

У вівторок, 23 вересня, Президент США Дональд Трамп виступив під час 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Очільник Білого дому зробив низку важливих заяв й майже учетверо перевищив регламент виступу.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Виступ Трампа на Генасамблеї ООН тривав майже годину

Стало відомо, що лідер США Дональд Трамп майже учетверо перевищив регламент виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Відтак, виступ президента США у штаб-квартирі ООН тривав ледь не годину. Натомість раніше Президентка Генасамблеї Анналена Бербок встановила ліміт виступів у 15 хвилин на кожного лідера країни.

Під час своєї промови Дональд Трамп згадав про низку питань, серед яких зламаний суфлер, Джо Байден, війна в Україні, Путін, "Київ за три дні", Нобелівська премія миру, "найміцніша" економіка США, боротьба з міграцією, торгова угода з Великою Британією, непрацюючий ескалатор, завершення семи воєн, небезпека поширення біологічної та ядерної зброї, конфлікт у Секторі Гази, санкції проти РФ.

Крім того, Трамп також розкритикував Китай та Індію за купівлю російських енергоресурсів, мера Лондона, кліматичних захисників і багато-багато іншого.

Нагадаємо, що Трамп зробив заяву щодо складності закінчення повномасштабної війни в Україні.

Також лідер США сказав, що готовий запровадити жорсткі мита проти Росії, однак назвав умову.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
