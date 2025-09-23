Трамп виступає на Генасамблеї ООН - онлайн-трансляція

Дональд Трамп на Генасамблеї ООН. Фото: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп виступає на Генасамблеї ООН. Його промова є однією із перших.

У залі Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Про що говорив Трамп

Трамп розпочав промову з критики адміністрації експрезидента США Джо Байдена. На початку його виступу вимкнули телесуфлер.

Під час промови Трамп похвалився, що його країна "успішно відбила вторгнення мігрантів" в країну та наголосив, що кожен, хто нелегально в’їзджатиме до Штатів, отримає покарання.

"Наше повідомлення дуже просте. Якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, ви потрапляєте до в'язниці або повертаєтеся туди, звідки приїхали, а може, навіть далі", — заявив він.

Крім того, американський лідер наголосив, що завершив сім війн, а ООН не допомогла в жодному із випадків.

Також Трамп наголосив, що НАТО зараз набагато сильніше, ніж будь-коли раніше. Адже за його проханням, практично всі члени Альянсу в червні офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП.

Президент зазначив, що минуло шість років з моменту його останнього виступу в ООН і назвав свій перший термін на посадів "процвітаючим і мирним часом". Проте, за його словами, "з того дня гармати війни зруйнували мир, який він встановив на двох континентах".

Зробив Трамп і заяву щодо війни в Україні. Він сподівався, що закінчити цю війну буде одним із найпростіших завдань, проте визнав, що помилявся.

"Я думав, що це буде найпростіше закінчити війну в Україні, оскільки мої стосунки з президентом Путіним завжди були хорошими. Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося", — заявив він.

За словами глави Білого дому, щотижня на війні гине від п'яти до семи тисяч солдатів.

"Це не додає Росії престижу. Це робить її поганою. Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки", — додав Трамп.

Хто з представників Трампа присутній у залі Генасамблеї ООН

На засіданні Генасамблеї ООН присутні спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлог. Також прибула очільниця адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Нагадаємо, що у той час, коли до Нью-Йорка почали прибувати світові лідери, секретна служба США встановила, що готуються кібератаки.

Також на полях саміту Генасамблеї ООН має відбутись двостороння зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.