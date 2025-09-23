Дональд Трамп похизувався, що завершив сім війн — заява президента

Президент США Дональд Трамп звертається до 80-ї Генасамблеї ООН. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Президент США Дональд Трамп заявив, що за сім місяців він завершив "сім нескінченних війн". Одна тривала 36 років.

Про це Дональд Трамп сказав на 80-й Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня у Нью-Йорку, де присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Скільки війн зміг завершити Дональд Трамп

"За сім місяців я завершив сім нескінченних війн. Деякі тривали 31 рік, дві з них — 31 рік. Уявіть собі, 31 рік", — заявив Трамп.

Також він додав, що один із конфліктів тривав 36 років, інший — 28 років. За його словами, усі війни, які він завершив, були жорстокими, і через них гинули тисячі людей.

Водночас президент США розкритикував ООН, мовляв, вона не допомогла в жодному з цих випадків.

Нагадаємо, під час виступу в ООН Дональд Трамп також зізнався, що думав, що війну в Україні буде завершити легше. За його словами, виникло "багато сюрпризів".

Крім того, президент США заявив, що готовий ввести жорсткі мита проти РФ.