Війна в Україні — Трамп гадав, що закінчити конфлікт буде легше

Президент США Дональд Трамп виступає в ООН. Фото: EUTERS/Shannon STAPLETON

Президент США Дональд Трамп гадав, що закінчити війну між Росією та Україною буде простіше. Однак трапилося "багато сюрпризів".

Про це Дональд Трамп сказав на 80-й Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня у Нью-Йорку, де присутня журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Трамп обіцяє закінчити війну в Україні

Трамп думав, що закінчити війну в Україні буде найпростіше через його стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак він додав, що ніколи невідомо, що може статися.

"Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося", — заявив президент США.

Водночас він зазначив, що кожен думав, що Росія виграє цю війну за три дні, але в них не вийшло. За його словами, це представило Москву в поганому світлі.

"Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не склалося, це мала бути просто швидка маленька сутичка, це не робить Росію гарною це робить їх поганими. Що б не сталося далі, це було те, що мало зайняти лічені дні, точно менше ніж тиждень, а вони воюють уже три з половиною роки та вбивають від п'яти до семи тисяч молодих солдатів, з обох сторін щотижня", — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, під час свого виступу Трамп також заявив, що завершив сім "нескінчених війн". За його словами, одна із них тривала 36 років.

Крім того, президент США звинуватив ООН у бездіяльності при врегулюванні конфліктів. Він наголосив, що мир, який він довго укладав, був зруйнований.